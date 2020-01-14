Крупнейшие компании РК нуждаются в новых двигателях роста

Photo : YONHAP News

Количество крупных компаний с уровнем продаж выше 1 трлн вон или 866 млн долларов выросло в РК с 83 в 1998 году до 197 в 2018 году. Об этом сообщили во вторник в Институте устойчивого роста. Отметка в 100 компаний была превышена в 2001 году, а в 2012 году зарегистрированы 192 компании. Однако в период с 2013 по 2017 год показатель снизился, составив в 2016 году 180 компаний. Только в следующем году ситуация улучшилась. С 2012 по 2018 год рост продаж таких предприятий составил лишь 0,4%. Таким образом, их рост, по сути, достиг своего предела. По словам директора института Син Гён Су, крупный бизнес нуждается в создании новых двигателей роста. По состоянию на 1998 год в вышеуказанном списке больше всего финансовых компаний – 21. Далее следуют строительные – 9, занятые в сфере электроники – 8, в нефтехимическом секторе – 7, в пищевой отрасли – 6. В 2018 году 29 компаний всё так же заняты в сфере финансов. Отмечен рост количества нефтехимических предприятий с 7 до 23. В пищевой промышленности число гигантов выросло с 6 до 19, в торговой сфере с 2 до 11.