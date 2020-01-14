Мэр Сеула предложил приостановить военные учения на Корейском полуострове

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К решению северокорейской проблемы нужен более гибкий подход. Об этом заявил мэр Сеула Пак Вон Сун, находящийся с визитом в США. Он выступил на мероприятии, организованном американским Советом по международным отношениям. Помимо этого Пак Вон Сун отметил необходимость смягчения санкций. В качестве мотива таких мер напомнил о планируемом совместном проведении Югом и Севером Олимпиады 2032 года. По его словам, в 2021-2022 годах Сеул и Пхеньян с большой долей вероятности могут договориться о совместном проведении Олимпиады. Но для этого нужно немедленно начать формирование атмосферы мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Мэр Сеула отметил, что для этого, а также для мирного проведения Олимпиады в Токио в этом году и в Пекине в 2022 году на Корейском полуострове следует временно прекратить любые враждебные действия. Он также призвал мировое сообщество оказать содействие формированию единой сборной на Олимпиаде в Токио. Пак Вон Су подчеркнул, что санкции это лишь средство, которое не должно стать целью. Он отметил недопустимость ситуации, когда санкции препятствуют обменам на неправительственном уровне.