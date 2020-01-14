РК и Россия проведут третий раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

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С 15 по 17 января в Москве пройдёт третий раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между РК и Россией в сегментах услуг и инвестиций. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Две страны начали переговоры в июне прошлого года о снижении барьеров для сферы услуг и инвестиций. Их предыдущий раунд состоялся в Сеуле в октябре. Соглашение о свободной торговле с Россией – часть «новой северной политики» Сеула, которая направлена на укрепление экономических и дипломатических связей со странами Евразии, чтобы ослабить торговую зависимость от США и Китая, и справиться с растущей глобальной неопределённостью. Ожидается, что переговоры с Россией помогут Сеулу начать отдельные переговоры о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, в состав которого входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.