Президент РК провёл новогоднюю пресс-конференцию

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14 января президент РК Мун Чжэ Ин провёл в своей резиденции новогоднюю пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Первый вопрос касался доверия к генеральному прокурору Юн Сок Ёлю. Мун Чжэ Ин ответил, что если генпрокурор будет активно работать над реформированием прокуратуры, то это позволит достичь прогресса не только в изменении практики следствия, но и культуры работы прокуратуры. Он отметил, что реформирование прокуратуры необходимо, поскольку, по мнению народа, она обладает чрезмерными полномочиями. Коснувшись назначения высокопоставленных чиновников в прокуратуре, президент указал, что право министров и главы государства на выбор кадров следует уважать, как и следственные полномочия прокуратуры. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что самой важной задачей политических кругов является достижение единства. Этот принцип был учтён при выдвижении Чон Сэ Гюна на пост премьер-министра. Касательно рынка недвижимости, он отметил, что ситуация в целом стабилизируется. По северокорейской проблеме президент отметил, что, несмотря на не радужное положение в межкорейских отношениях и в диалоге между КНДР и США, не следует смотреть на ситуацию пессимистично. Он положительно оценил то, что президент США Дональд Трамп попросил южнокорейского представителя передать северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну поздравления с днём рождения, а затем дополнительно направил главе КНДР личное послание. По его словам, Север после этого ясно дал понять, что двери к диалогу остаются открытыми. Мун Чжэ Ин заявил, что и сейчас прилагаются усилия для сотрудничества через диалог.