Дональд Трамп поздравил корейскую диаспору с Днём американских корейцев

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13 января, в день Американских корейцев, президент США Дональд Трамп поздравил корейскую диаспору с праздником. Как сообщили в генконсульстве РК в Лос-Анджелесе, Дональд Трамп заявил: «Я передаю тёплое приветствие всем собравшимся в историческом здании Rayburn House по случаю Дня американских корейцев. Наша страна обогащается благодаря участию корейцев, которые являются неотъемлемой частью американской истории». Он также отметил, что корейская диаспора внесла вклад в развитие экономики, укрепление обороноспособности и в сферу общественных услуг. По его словам, нынешнее событие является подтверждением влияния корейской диаспоры на США, поводом к уважению и глубокому взаимопониманию, а также к поддержанию дружбы между двумя странами. Президент также передал поздравления от своей супруги. День американских корейцев учреждён в ознаменование прибытия первых корейских иммигрантов на Гавайи в январе 1903 года.