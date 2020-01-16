В Москве наградили победителей конкурса на лучший лозунг Года взаимных обменов между РК и РФ

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Во вторник в посольстве РК в России состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучший лозунг Года взаимных обменов, приуроченного к 30-летию установления дипотношений между двумя странами. Из 1.114 заявок - 510 с российской и 634 с южнокорейской стороны - был выбран лозунг, сочинённый Владиславом Васюхиным, «Дружить, доверять, действовать». Он будет использоваться во всех рекламных материалах в ходе мероприятий Года взаимных обменов. Победителю вручён приз в виде авиабилета в РК и оплачено проживание в гостинице в Сеуле в течение трёх суток. Три финалиста получили подарочные денежные сертификаты. В церемонии награждения приняли участие представители обеих стран, в том числе, посол РК в России Ли Сок Пэ и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В своей речи Ли Сок Пэ сказал, что конкурс подтвердил интерес народов к двухсторонним отношениям. Он выразил надежду на то, что совместные мероприятия позволят создать фундамент для дальнейшего сотрудничества.