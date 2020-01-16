КНДР стремится привлечь иностранных туристов

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По сообщению телерадиокомпании KBS, Государственное управление по туризму КНДР активно работает над привлечением в страну иностранных гостей. На февраль запланированы железнодорожные поездки по стране, а на март – занятия горнолыжным спортом в туристическом комплексе Масикрён в окрестностях города Вонсана провинции Канвондо. В программу туров входят экскурсии в Пхеньян, Кэсон и горы Мёхянсан. Сейчас 90% иностранных туристов, посещающих КНДР, составляют китайцы, поэтому северокорейские туристические организации предпринимают активные усилия к налаживанию сотрудничества с турагентствами стран Европы, таких как Великобритания, Швейцария и Германия. КНДР развивает индустрию туризма с тех пор, как Ким Чон Ын возглавил страну. Туристический комплекс с горячими источниками Яндок был открыт 10 января. До конца нынешнего года должно завершиться строительство туристических комплексов Вонсан-Кальма и Самчжиён. Туризм позволяет КНДР зарабатывать иностранную валюту не нарушая санкций.