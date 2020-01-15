Ли До Хун обсудит в США возможность реализации межкорейских проектов в условиях санкций

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В рамках режима международных санкций Сеул стремится найти возможность для осуществления проектов межкорейского сотрудничества. Об этом заявил в среду по прибытии в Вашингтон специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он обсудит со своим американским коллегой, заместителем госсекретаря США Стивеном Биэном, дальнейшие действия в ситуации, когда переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова находятся в тупике. «Задача РК и США состоит в том, чтобы управлять ситуацией и оживить импульс для переговоров», - сказал Ли До Хун журналистам. Ожидается, что в ходе встреч с американскими официальными лицами он обсудит инициативу президента РК Мун Чжэ Ина по возобновлению межкорейских проектов в качестве способа содействия северокорейско-американским переговорам. В частности, индивидуальные поездки в горы Кымгансан на Севере Кореи не запрещены санкциями Совета Безопасности ООН, - сказал Ли До Хун.