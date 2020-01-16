В РК стартовала акция скидок Korea Grand Sale 2020

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16 января в РК стартовала очередная грандиозная акция скидок Korea Grand Sale 2020, ориентированная на иностранных туристов. Мероприятие проводится с 2011 года. В этот раз оно продлится до 29 февраля. В нём принимают участие 1.100 компаний, которые предоставили скидки на товары и услуги. В этом году главными темами Korea Grand Sale стали музыка, индустрия красоты, кулинария, зима и культурное наследие. Скидки на авиабилеты в РК достигают 95%. Разнообразные акции подготовлены для туристов, желающих посетить не только Сеул, но и регионы. Около 300 отелей и горнолыжных курортов снизили цены. В беспошлинных магазинах созданы специальные скидочные зоны. Комитет «Посещение Кореи» открыл в наиболее посещаемых туристами местах, в том числе в крупнейших аэропортах, ознакомительные центры Welcome Center. Совместно со Службой распространения информации о корейской культуре за рубежом в РК приглашены десять журналистов из десяти стран Азии и Европы, которые будут подробно ознакомлены с Korea Grand Sale 2020. Для распространения информации планируется привлекать и другие каналы, в том числе радио, телевидение, социальные сети.