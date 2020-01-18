Посол США прокомментировал план президента РК по межкорейскому сотрудничеству

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Посол США в РК Гарри Харрис вновь сделал неоднозначное заявление касательно плана развития межкорейских отношений, озвученного в новогодней речи президента РК Мун Чжэ Ина. 16 января в интервью иностранным СМИ дипломат заявил, что в целях недопущения недоразумений, способных привести к санкциям, любые планы Сеула, касающиеся КНДР, должны быть согласованы в рамках южнокорейско-американской рабочей группы. Это заявление можно понимать как предупреждение о возможности введения американской стороной санкций, если Сеул будет продвигать проект индивидуальных поездок в северокорейский туристический комплекс в горах Кымгансан. Посол США также отметил, что позитивные надежды Мун Чжэ Ина - это положительный момент, но реализация таких задумок должна проходить в рамках консультаций с Вашингтоном. Одновременно он подчеркнул, что РК -суверенное государство, и Вашингтон не в том положении, чтобы одобрять какие-либо решения Сеула.