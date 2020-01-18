Ли До Хун: Сеул и Вашингтон будут сотрудничать в реализации межкорейских проектов

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РК и США договорились о тесном сотрудничестве в реализации межкорейских проектов. Об этом заявил 16 января специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, отвечая на вопросы журналистов после встречи со своим американским коллегой, заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. По его словам, США всегда уважали решения РК как суверенного государства, и в нынешней ситуации необходим тесный контакт во избежание недоразумений. Ли До Хун уклонился от прямого ответа на вопрос о том, согласны ли США с тем, что индивидуальные туристические поездки в КНДР не подпадают под санкции. Он отметил лишь, что данный вопрос не ограничивается санкциями ООН. Ли До Хун сказал также, что межкорейские проекты будут обсуждаться на рабочих переговорах с США. Коснувшись вероятности возобновления диалога между КНДР и США, он сказал, что это зависит от решения Пхеньяна. Ли До Хун отметил, что Китай может помочь возвращению КНДР за стол переговоров.