В РК отмечен спад производства, спроса и экспорта автомобилей

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В прошлом году в РК отмечено сокращение производства, спроса и экспорта автомобилей. Одновременно отмечены положительные показатели продаж экологичных автомобилей и городских кроссоверов. Как сообщили 16 января в министерстве промышленности, торговли и энергетики, по предварительным данным, в автомобильной отрасли производство сократилось на 1,9%, спрос на 1,8%, а экспорт на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Всего было произведено 3 млн 951 тыс. автомобилей. Спад объясняется такими факторами как сокращение объёмов производства компании Renailt-Samsung, сбои в производстве GM Korea в связи с забастовками рабочих, изменения в структуре производственных мощностей. Однако отмечается, что в РК спад оказался ниже, чем в Китае, США, Германии, Индии и Мексике. На внутреннем рынке продано 1 млн 780 тыс. автомобилей, половина которых пришлась на большие городские кроссоверы. Экспортировано 2 млн 402 тыс. автомобилей. Сокращение объёма компенсировалось ростом суммы поставок на 5,3% до 43 млрд 70 млн долларов.