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Расходы южнокорейской стороны на содержание американского контингента в конце концов возвращаются в местную экономику. Об этом заявили в госдепартаменте США. Последние рабочие переговоры сторон на эту тему проходили 14-15 января в Вашингтоне. Как уже отмечалось, делегации лишь обозначили прежние позиции, подтвердив сохранение разногласий по ключевым моментам. Представитель РК Чон Ын Бо заявил, что необходимо создать условия для взаимопонимания, и с этой точки зрения необходимо продолжить работу по смягчению взаимных разногласий. Вышеуказанная позиция госдепартамента о том, что южнокорейские расходы на содержание американского военного контингента вернутся в местную экономику указывают на то, что эти средства в значительной степени используются на оплату труда южнокорейских наёмных работников, на приобретение местных товаров и услуг. Представитель госдепа также отметил, что США ожидают увеличения расходов своих союзников во всех регионах мира. Ожидается, что седьмой раунд переговоров состоится в этом месяце.