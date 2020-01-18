В РК растут производство и потребление

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Правительство РК отмечает рост производства в сферах услуг и потребления, а также снижение спада инвестиций в производственные мощности. Как сообщили в пятницу в министерстве планирования и финансов, в ноябре прошлого года производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,3% в годовом исчислении, но в сфере услуг выросло на 2,5%. В итоге общий показатель производства вырос на 1,2%. Розничные продажи выросли на 3,7%, а инвестиции в производственные мощности остались на прежнем уровне. Рост в 4,7% наблюдается в сфере инвестиций в строительство. Экспорт в декабре сократился на 5,2% на фоне снижения стоимости полупроводников и замедления темпов роста мировой экономики. Однако размер спада гораздо ниже, чем в ноябре, когда он составил 14,4%. Индекс совпадающих индикаторов, показывающий нынешнее состояние экономики, в ноябре сократился на 0,1 пункта. Индекс опережающих индикаторов, выражающий прогнозы на ближайшие полгода, вырос на 0,4%. Численность занятого населения в декабре увеличилась на 516 тыс. человек в годовом исчислении. Уровень занятости среди населения в возрасте от 15 до 64 лет вырос на 0,6%, составив 67,1%. Безработица осталась на прежнем уровне 3,4%.