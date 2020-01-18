Ли Сон Гвон назначен на пост главы МИД

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Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранеее занимавший пост председателя комитета КНДР по мирному объединению родины. Местные власти недавно уведомили иностранные посольства о назначении нового министра, который сменил на этом посту Ли Ён Хо, возглавлявшего МИД с 2016 года. В отличие от него, Ли Сон Гвон является выходцем из военных кругов. Он считается экспертом по южнокорейским вопросам, известен своими жёсткими высказываниями. Ли Сон Гвон представлял КНДР на межкорейских рабочих переговорах в военной сфере. Его назначение на пост главы МИД является выражением недавно озвученной Ким Чон Ыном политики по преодолению санкционного режима и готовности к долгосрочному противостоянию с США. Между тем, бывший посол КНДР в России Ким Хён Чжун возглавил международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сменив на этом посту 80-летнего Ли Су Ёна, который является одним из старейших деятелей внешней политики. Официально об изменениях во внешнеполитическом аппарате, как ожидается, будет объявлено на мероприятии для дипломатов, запланированном в Пхеньяне на 23 января.