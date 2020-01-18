РК будет активно развивать «новую северную политику»

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Правительство РК сосредоточится на открытии новых горизонтов сотрудничества с северными соседями через реализацию «новой северной политики». Об этом сообщил вы понедельник вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на совещании министров экономического блока. Он подчеркнул, что для этого правительство намерено расширить и изменить структуру сотрудничества с Россией по «девяти мостам», имея в виду сферы железных дорог, энергетики, судостроения, газовой промышленности, работы морских портов, изучения Арктики, сельского хозяйства, морского хозяйства, промышленных зон. Также планируется создать модель средне- и долгосрочного сотрудничества со странами Центральной Азии и Монголии, работать над формированием пояса двусторонней и многосторонней свободной торговли в северном направлении. Помимо этого, Хон Нам Ги выразил намерение приложить усилия для улучшения ситуации в экспортной сфере. Власти намерены сделать всё возможное для того, чтобы в этом году достичь договорённости по соглашению о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP), соглашению о свободной торговле (FTA) с Филиппинами и Россией. Кроме того, власти окажут широкую финансовую поддержку экспортным компаниям.