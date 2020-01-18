Ли До Хун: РК и США продолжат тесное сотрудничество по северокорейским проблемам

Photo : YONHAP News

США поддерживают улучшение межкорейских отношений, а также готовы к сохранению тесного сотрудничества в налаживании мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом заявил 17 января на встрече с журналистами в посольстве РК в Вашингтоне специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, подытоживая результаты своей поездки в США. При этом он отметил, что США поддерживают Сеул. Ли До Хун также прокомментировал заявление посла США в РК Гарри Харриса о том, что вопрос индивидуальных туристических поездок южнокорейцев в КНДР должен обсуждаться в рамках рабочей группы РК и США. Он, в частности, сказал, что такие поездки не противоречат санкциям Совета Безопасности ООН, но у туристов могут возникнуть проблемы при провозе на территорию Севера электроники и других запрещённых предметов. Именно это требует консультаций союзников. Он также подчеркнул, что инициатива по индивидуальным поездкам нацелена на сохранение межкорейского диалога, который в последнее время становится слабее.