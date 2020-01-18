98% корейцев дополнительно обучают детей в частных образовательных учреждениях

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98% южнокорейских родителей дополнительно обучают детей вне школьной образовательной программы. Об этом сообщили 19 января в Корейском институте развития образования (KEDI), представив результаты исследования на эту тему. Чуть более половины респондентов, имеющих детей, оценили уровень обучения в школе как средний. Отрицательную оценку дали 33,9%, положительную 12,7%. Уровень доверия к компетенции учителей составил 2,79 пункта из пяти возможных. На этом фоне 97,9% респондентов заявили, что отправляют детей на дополнительные занятия в различные частные учебные заведения. Среди причин 24,6% респондентов отметили стремление обеспечить конкурентоспособность своих детей, 23,3% объяснили это тем, что так делают окружающие. 58,8% считают, что в РК всё ещё сильна проблема дискриминации по уровню известности вуза. По их мнению, в стране сохранится ситуация неофициального ранжирования вузов и отношения к людям, в зависимости от того какой вуз они окончили.