Южнокорейская сфера услуг нуждается в поддержке правительства

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За прошедшие десять лет южнокорейский экспорт в сфере услуг рос медленными темпами. Согласно докладу Института международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли, в период с 2008 по 2018 год среднегодовой рост экспорта услуг в мире составил 3,8%, а соответствующий южнокорейский показатель - лишь 0,6%. Среди 20 крупнейших экспортных стран только в РК и Италии отметка оказалась ниже 1%. По состоянию на 2018 год по доле сферы услуг в общем объёме экспорта бессменным лидером являются США – 14%. Далее следуют Великобритания, Германия, Франция, Китай, Нидерланды. В РК отметка составила лишь 1,7%. По объёму экспорта услуг РК в 2018 году заняла 17-е место. Пари этом наблюдается тенденция к постоянному спаду. Так, в 2008 году РК занимала 13-е место, а в 2013 году – 16-е. Оценка политики в сфере услуг показывает, что в РК слишком сильный контроль и слабая поддержка. Для исправления ситуации необходимы законодательные меры, в том числе скорейшее одобрение базового закона о развитии сферы услуг, который находится на рассмотрении Национального собрания девять лет. Кроме того, необходимо смягчение мер контроля и предоставление финансовой и другой поддержки профильным компаниям.