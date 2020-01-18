Работающие корейцы потратят на Новый год по лунному календарю около 430 долларов

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На празднование Нового года по лунному календарю работающие южнокорейцы, как ожидается, потратят 502 тыс. вон или 430 долларов. На это указывают результаты исследования, проводившегося с 15 по 18 января среди 930 человек компанией по непрерывному профессиональному частному образованию Hunet. Нынешний показатель на 40 долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Среди женатых респондентов отметка составила 480 долларов, а среди неженатых - 335 долларов. Наибольшая доля таких расходов пришлась на денежные подарки родителям и другим близким родственникам – 54,7%. Далее следуют покупка подарков, расходы на праздничный стол, путешествие, транспортные расходы. Главной заботой в Новый год по лунному календарю является посещение малой родины и старших родственников. Такой ответ дали 38,8% респондентов. Далее в списке намеченных дел отдых дома – 25,2%, культурные развлечения – 17,7%, путешествия – 10,8%, работа – 6,1%. Между тем, в этот раз работающие граждане страны будут отдыхать в среднем 3-4 дня, что на сутки меньше, чем в прошлом году. 40% респондентов ответили, что в их компаниях не будет праздничных бонусов.