Скончался основатель корпорации Lotte Group Син Гёк Хо

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19 января после продолжительной болезни 98-м году жизни скончался основатель и почётный председатель южнокорейской корпорации Lotte Group Син Гёк Хо. Его состояние резко ухудшилось 18 января. В момент смерти рядом с ним находились его близкие. Син Гёк Хо родился в 1922 году в Ульсане. В 1941 году он переехал в Японию, где достиг большого успеха на продаже жевательных резинок. В 1967 году он перенёс часть бизнеса на родину. В итоге Lotte сегодня входит в пятёрку крупнейших компаний страны, занимаясь гостиничным бизнесом, продажами, строительством, химической и пищевой отраслью. С 2017 года Син Гёк Хо был вовлечён в судебное разбирательство, будучи обвинён в присвоении средств компании и других нарушениях. В итоге он был осуждён на три года, но с учётом возраста и состояния здоровья суд не стал помещать его под стражу. С кончиной Син Гён Хо в РК завершилась эпоха первого поколения основателей крупнейших корпораций страны – Samsung, LG, Hyundai и ряда других.