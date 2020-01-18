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Политика

Мун Чжэ Ин: Южнокорейская экономика демонстрирует признаки улучшения

Write: 2020-01-20 16:05:41Update: 2020-01-20 17:08:38

Мун Чжэ Ин: Южнокорейская экономика демонстрирует признаки улучшения

Photo : YONHAP News

В новом году южнокорейская экономика демонстрирует признаки улучшения. В этой связи правительство намерено приложить максимум усилий для закрепления данной тенденции. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на первом с начала года совещании с советниками и помощниками. По его словам, некоторое улучшение общей ситуации стало возможно благодаря усилиям всего народа. В качестве признаков положительных тенденций глава государства отметил улучшение ситуации в сфере экспорта и рост индекса потребительских настроений, который второй месяц подряд превышает 100 пунктов. По его словам, с февраля ожидается начало роста экспорта. Президент отметил улучшение ситуации на рынке полупроводников и автомобилей, основных экспортных товаров страны. Он напомнил, что отечественное судостроение два года подряд занимает первое место в мире по объёму заказов. Президент заявил, что усилия правительства позволили повысить доходы населения. 
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