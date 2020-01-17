В Сеуле рассматриваются детали индивидуальных поездок граждан РК в КНДР

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По данным министерства по делам воссоединения РК, представленным 20 января, в настоящий момент власти рассматривают три варианта реализации проекта индивидуальных турпоездок южнокорейских граждан в КНДР. Это посещение гор Кымгансан и города Кэсона членами разделённых семей и представителями общественных организаций, посещение южнокорейцами Севера через третьи страны, турпакеты для иностранцев, включающие посещение Юга и Севера. По поводу использования услуг турагентств третьих стран указывается, что речь идёт о посещении Пхеньяна, района Яндок в провинции Пхёнан-Намдо, курортной зоны Вонсан-Кальма и уезда Самчжиён-гун провинции Янгандо. Вместе с тем, правительство приступило к рассмотрению вопросов о безопасности туристов, получении северокорейских виз и создании туристических маршрутов. Представитель ведомства сказал, что нужно подготовить контракт, который будет подписываться с иностранными турагентствами по вопросу безопасности южнокорейских туристов. Возможно также, что приглашение северокорейской стороны, которое ранее было необходимо для посещения КНДР, будет заменено на визу. Относительно высказываний ряда экспертов о том, что индивидуальные поездки в КНДР могут нарушать санкции Совета Безопасности ООН, было отмечено, что туристические поездки не являются объектом санкций. То же самое касается фактических расходов туристов в КНДР, связанных с проживанием и питанием.