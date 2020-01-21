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В мире

РК на 25-м месте в рейтинге социальной мобильности ВЭФ

Write: 2020-01-21 10:56:49Update: 2020-01-21 11:19:55

РК на 25-м месте в рейтинге социальной мобильности ВЭФ

Photo : YONHAP News

19 января представители Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг социальной мобильности стран мира. Данный показатель разработан с целью выявления тенденций в проблеме поляризации населения по уровню дохода и другим параметрам, а также выработки мер противодействия. В рейтинге учитывался 51 показатель в 10 секторах, в числе которых здравоохранение, образование, социальная защита, доступ к технологиям, справедливая заработная плата, возможности трудоустройства. РК с показателем 71,4 пункта заняла 25-е место среди 82-х стран. На первом месте Дания – 85,2 пункта. В первую пятёрку также вошли Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия. Япония оказалась на 15-й позиции, США на 27-й, Россия на 39-й, Китай на 45-й. В конце списка Камерун, Сенегал и Кот-д’Ивуар. Высокие оценки РК получила в категориях здравоохранения – 9-е место и доступа к технологиям – 3-е место. Худшие показатели зафиксированы в условиях труда, социальной защите, справедливой заработной плате. 
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