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Минздрав РК ищет людей, контактировавших с инфицированной пневмонией гражданкой Китая

Write: 2020-01-21 11:32:53Update: 2020-01-21 17:52:21

Минздрав РК ищет людей, контактировавших с инфицированной пневмонией гражданкой Китая

Photo : YONHAP News

Минздрав РК пытается найти всех, кто контактировал с китаянкой, у которой была диагностирована пневмония, вызванная новым видом короновируса. В воскресенье она прибыла из Китая.  В числе контактировавших с ней людей 139 пассажиров и 8 членов экипажа самолёта, на котором она прилетела. Пациентка прибыла в составе группы из шести человек. У остальных пяти человек пока нет каких-либо симптомов. Минздрав намерен проверить всех пассажиров и членов экипажа, находившихся рядом с пациентом. В аэропорту введён строгий эпидемический контроль при въезде. Между тем, у вируса есть инкубационный период. Кроме того, заболевшие могли использовать жаропонижающие средства, что снижает эффективность специального оборудования, измеряющего температуру тела. К настоящему моменту у семи человек, прибывших из китайского Уханя, выявлены такие симптомы как кашель и высокая температура. Анализы на наличие вируса пневмонии дали отрицательный результат. В этой связи карантинные меры в их отношении сняты. 
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