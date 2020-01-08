Воинский контингент «Чхонхэ» отправится в Ормузский пролив с собственной миссией

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Южнокорейский воинский контингент «Чхонхэ» отправится в Ормузский пролив для проведения отдельной операции. Как сообщили во вторник в министерстве обороны РК, принято решение временно расширить регион присутствия контингента в целях обеспечения свободного передвижения южнокорейских судов и безопасности южнокорейских граждан в ближневосточном регионе, учитывая нынешнюю политическую ситуацию. Таким образом, зона деятельности воинского контингента «Чхонхэ» будет расширена с Аденского залива до Оманского и Арабского заливов. В министерстве особо отметили, что южнокорейский контингент отправится в данную зону не в рамках возглавляемой США международной коалиции в Ормузском проливе, а для выполнения собственной миссии. С июля прошлого года «Чхонхэ» приписан к оманскому порту Маскат. 21 января в этом порту эсминец «Ван Гон» заменит эсминец «Кан Гам Чхан» и приступит к выполнению миссии в районе Ормузского пролива. В США решение южнокорейских военных приветствовали, а в Иране выразили понимание.