США приветствуют отправку южнокорейских войск в Ормузский пролив

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США приветствуют и высоко оценивают решение РК о расширении миссии своего воинского подразделения «Чхонхэ» до Ормузского пролива,- заявил во вторник представитель госдепартамента. Он подчеркнул, что данное решение «демонстрирует силу южнокорейско-американского альянса и приверженность сотрудничеству в вопросах глобальной безопасности». Такой была реакция американского внешнеполитического ведомства на решение минобороны РК расширить оперативную зону своей антипиратской миссии в Аденском заливе на Ормузский пролив на фоне усиления напряжённости в отношениях между США и Ираном. Южнокорейский воинский контингент «Чхонхэ», состоящий из 300 военнослужащих, будет действовать независимо от возглавляемой США международной коалиции в Ормузском проливе, но два офицера связи будут направлены в коалицию для обмена информацией. Решение южнокорейского правительства принято после длительного обсуждения возможности сбалансировать свои обязательства в рамках альянса с США и торговых отношений с Ираном.