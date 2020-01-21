Ли Су Хёк: Возобновление проекта межкорейской железной дороги – актуальная задача

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Посол РК в США Ли Су Хёк призвал к скорейшему возобновлению межкорейского железнодорожного проекта. «Я считаю, что проект, который мы должны срочно возобновить, - это проект реконструкции железной дороги между Югом и Севером Кореи, - сказал на брифинге южнокорейский дипломат. По его словам, США никогда не отрицали, что межкорейское сотрудничество полезно для денуклеаризации и необходимо для улучшения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, и такая позиция не изменилась. Замечание посла РК в США прозвучало на фоне опасений по поводу разногласий между Сеулом и Вашингтоном, поскольку администрация Мун Чжэ Ина настаивает на том, что она может проводить самостоятельную северокорейскую политику. США считают, что такое сотрудничество должно идти параллельно прогрессу в денуклеаризации КНДР. По словам Ли Су Хёка, межкорейские проекты должны идти в рамках международных санкций, не нарушая их. Он также напомнил, что США не отклонили ни одного из южнокорейских предложений в рабочей группе.