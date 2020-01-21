В политических кругах РК обсуждают решение об отправке войск в Ормузский пролив

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Решение южнокорейского правительства направить войска в Ормузский пролив вызвало полемику между правящей и некоторыми из оппозиционных партий. Представитель правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Чжон заявила, что партия уважает решение правительства, принятое с учётом необходимости обеспечить безопасность граждан страны, судоходства, национальной экономики и энергетической безопасности. Она также заявила, что план отправки южнокорейского контингента не требует одобрения Национального собрания, так как правительство не отправляет дополнительные войска. Представитель оппозиционной партии Свободная Корея Ким Сон Вон согласен с необходимостью направить войска для участия в международной кампании по безопасности на море с учётом безопасности соотечественников и стратегического значения Ближнего Востока, на долю которого приходится 70% поставок энергоносителей в РК. Ким Сон Вон также отметил, что отправка войск в Ормузский пролив должна обсуждаться в Национальном собрании. Представитель оппозиционной Партии справедливого будущего Ким Чжон Хва сказала, что решение южнокорейского правительства принято с максимальным учётом национальных интересов, тем не менее, но оно требует одобрения Национального собрания, поскольку предполагает изменение миссии военного контингента «Чхонхэ». Между тем, представитель оппозиционной Партии демократии и мира Пак Чжу Хён сказала, что выступает против отправки войск в Ормузский пролив для участия в неоправданной войне США против Ирана, с которым РК сохраняет дружественные отношения. Лидер оппозиционной Партии справедливости Сим Сан Чжон также выступила против отправки войск в Ормузский пролив, что является враждебным шагом в отношении Ирана.