Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

ВОЗ может объявить чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии

Write: 2020-01-23 10:17:25Update: 2020-01-23 10:19:21

ВОЗ может объявить чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии

Photo : YONHAP News

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации продолжает обсуждение возможности объявления режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. 22 января данный вопрос обсуждался, но окончательное решение не принято. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус расценил нынешнюю ситуацию как «сложную».  Он высоко оценил сотрудничество с властями Китая, которые «приняли меры реагирования на вспышку». Глава ВОЗ напомнил, что миссия организации находится в Китае. В случае объявления режима чрезвычайной ситуации могут быть приняты рекомендации об ограничении туристических поездок, передвижения грузов и людей. В соответствии с этим члены организации могут ограничить доступ своих граждан к данной стране. Это грозит отрицательными экономическими последствиями, поэтому решение о режиме чрезвычайной ситуации принимается максимально осторожно. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >