ВОЗ может объявить чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации продолжает обсуждение возможности объявления режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. 22 января данный вопрос обсуждался, но окончательное решение не принято. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус расценил нынешнюю ситуацию как «сложную». Он высоко оценил сотрудничество с властями Китая, которые «приняли меры реагирования на вспышку». Глава ВОЗ напомнил, что миссия организации находится в Китае. В случае объявления режима чрезвычайной ситуации могут быть приняты рекомендации об ограничении туристических поездок, передвижения грузов и людей. В соответствии с этим члены организации могут ограничить доступ своих граждан к данной стране. Это грозит отрицательными экономическими последствиями, поэтому решение о режиме чрезвычайной ситуации принимается максимально осторожно.