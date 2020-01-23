РК заняла 23-е место в рейтинге демократии

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В прошлом году РК заняла 23-е место в ежегодном рейтинге демократии. Это на две строчки ниже, чем в предыдущем году, сообщила исследовательская компания Economist Intelligence Unit. РК получила восемь из возможных десяти баллов, как и в предыдущем году. Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура, а также гражданские свободы. По результатам анализа страны попадают в одну из четырёх категорий: «полная демократия», «недостаточная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим». РК выбыла из первой категории, войдя в число стран с недостаточной демократией. В ту же категорию попали США, Япония, Израиль, Тайвань и Чехия. В первую тройку, как и в прошлом году, вошли Норвегия, Исландия и Швеция. РК получила наивысшую оценку 9,17 балла по избирательному процессу и плюрализму. Самая низкая оценка была получена по возможностям для политического участия. Япония заняла 24-е место, Китай 153-е. КНДР на 167-м месте.