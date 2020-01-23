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В Корее

В РК подтверждён второй случай пневмонии нового типа

Write: 2020-01-24 13:12:28Update: 2020-01-24 16:31:23

В РК подтверждён второй случай пневмонии нового типа

Photo : YONHAP News

В РК подтверждён второй случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Как сообщили  в пятницу в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, вторым заболевшим является 55-летний южнокореец, прибывший в сеульский аэропорт Кимпхо из Китая. Ранее он посещал город Ухань, где впервые зафиксирован очаг заболевания. Пациент проходит курс лечения в условиях карантина. Первый случай заболевания был подтверждён у гражданки Китая,  которая прибыла в понедельник в аэропорт Инчхон. Она также ранее посещала Ухань. Между тем, у 25 южнокорейцев наличие вируса не подтвердилось, и все они выписаны из карантина. По состоянию на утро пятницы, пневмония, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, подтвердилась в Китае у 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26, в том числе,  два за пределами города Ухань - в провинции Хэбэй и городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян.
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