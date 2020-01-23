ВО3 воздержалась от объявления чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае

Photo : YONHAP News

Эксперты комитета по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что в настоящее время преждевременно объявлять международную чрезвычайную ситуацию санитарно-эпидемиологического характера в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Комитет даст генеральному директору ВОЗ совет в отношении дальнейших действий и предложит вновь созвать заседание для повторной оценки ситуации в самое ближайшее время,- говорится в сообщении организации. Комитет рекомендовал Китаю предоставлять больше информации о мерах по снижению риска распространения коронавируса, предпринять дополнительные усилия по выявлению новых случаев заболевания, продолжать сотрудничество с ВОЗ и предоставлять сведения обо всех случаях болезни. Между тем, в общей сложности 10 городов китайской провинции Хубэй, вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, сообщили о временной приостановке транспортного сообщения.