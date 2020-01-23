МИД России: Практически все северокорейские рабочие покинули страну

Photo : YONHAP News

Россия неукоснительно выполняет обязательства, которые предусмотрены действующим в отношении КНДР международным санкционным режимом, в том числе, резолюцией Совета Безопасности ООН 2397. Она требует до 22 декабря 2019 года репатриировать всех северокорейских граждан, которые получают доход в соответствующей юрисдикции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что большинство северокорейских рабочих покинули Россию, а оставшиеся, которых около тысячи человек, фактически таковыми не являются. Срок действия выданных им разрешений на работу истёк, и они не получают доход в России. Северокорейская сторона принимает меры по организации выезда своих граждан. Из-за объективных трудностей отправить всех до 22 декабря не получилось, поскольку авиасообщение с Россией обслуживает только одна северокорейская авиакомпания, которая выполняет не более двух рейсов в неделю. Возможности железнодорожного транспорта также ограничены, - пояснила Мария Захарова.