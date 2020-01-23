Винсент Брукс: Ежегодное заключение соглашения об оборонных расходах приводит к нестабильности

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Ежегодное заключение нового соглашения о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове приводит к структурной нестабильности. Об этом заявил в четверг в интервью радиостанции «Голос Америки» бывший командующий американскими войсками в РК Винсент Брукс. Он напомнил, что ежегодно приходится заново нанимать на работу гражданский персонал военных баз, в том числе, занятый на строительстве военных объектов. По мнению Винсента Брукса, соглашения должны заключаться на срок от трёх до пяти лет. Сеул и Вашингтон не могут договориться о распределении расходов на этот год. Ожидается, что они проведут следующий раунд переговоров в Сеуле в начале февраля. Между тем, американская сторона предупредила, что в течение нескольких недель почти 9 тысяч южнокорейцев, работающих на американских военных базах, будут направлены уведомления об увольнении, если страны не подпишут соглашение в ближайшее время.