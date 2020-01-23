РК усиливает контроль за прибывающими из Китая

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С 28 января правительство РК обяжет всех прибывающих в страну из Китая предоставлять анкету о состоянии здоровья. 26 января в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний сообщили, что в связи с ростом вероятности проникновения вируса в страну весь Китай включён в категорию заражённых территорий. Следовательно, все прибывающие из Китая подлежат проверке на наличие вируса пневмонии нового типа. Ранее, только пассажиры самолётов, прибывающих из Уханя, сразу у выхода подвергались проверке температуры и заполняли анкету о состоянии здоровья. В случае наличия признаков вируса человек помещался в карантин. Отныне эту процедуру будут проходить все пассажиры, прилетевшие из КНР. Такие меры связаны с тем, что китайские власти закрыли Ухань для въезда и выезда до 30 января. Прямые рейсы из этого города в РК отменены. Поэтому заражённые могут попасть в РК из других регионов Китая. В случае, если человек не содействует проведению проверки или сознательно вносит в анкету неверные ответы, то он может подвергнуться наказанию в виде штрафа на сумму до 18 тыс. долларов или лишению свободы сроком до двух лет.