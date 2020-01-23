40% иностранных инвесторов в РК приходятся на США и Японию

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По состоянию на конец прошлого года на южнокорейском рынке ценных бумаг зарегистрировано 48.058 иностранных инвесторов. Об этом 26 января сообщили в Комитете по финансовому контролю. Показатель вырос на 1.358 человек по сравнению с предыдущим годом. Из них 11.657 человек это индивидуальные инвесторы. Остальные это институциональные инвесторы. На представителей США пришлось 33%, Японии – 8,7%. Отмечается, что количество иностранных инвесторов постоянно увеличивалось с 1998 года, когда внутренний рынок капитала был полностью открыт. С 1999 года их общая численность выросла на 382,8%. Между тем, в последнее время рост числа инвесторов из других стран постепенно замедляется. Так, если в 2018 году показатель вырос на 1.769 человек, то в прошлом году лишь на 1.358 человек. В прошлом году увеличение отметки оказалось самым низким с 2003 года.