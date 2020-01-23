Количество прибывших в РК северян достигло минимальной за 18 лет отметки

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В прошлом году в РК прибыли 1.047 северокорейских беженцев. Это минимальный показатель с 2001 года. Об этом 27 января сообщили в министерстве по делам воссоединения. Из них 845 человек это женщины. В первом квартале показатель составил 229 человек, во втором 320, в третьем 226, в четвёртом 272 человека. Количество северян, которым удалось перебраться в РК, постоянно росло с 2000 года, в 2009 году достигнув максимальной отметки в 2.914 человек. Затем показатель начал снижаться. После того, как в 2012 году в СК к власти пришёл Ким Чон Ын, отметка в среднем держится на уровне от 1.100 до 1.500 человек. Среди причин снижения потока беженцев указывается на усиление северокорейскими властями мер контроля межкорейской границы, а также повышение расходов, связанных с бегством из КНДР. Однако, есть предположение о том, что многих сдерживают опасения по поводу возможной неудачи в закреплении в РК. В этой связи местное правительство принимает меры по поддержке северян в налаживании жизни на новом месте.