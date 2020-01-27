В РК подтверждён четвёртый случай заболевания пневмонией нового типа

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В РК подтверждён четвёртый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 55-летний южнокореец вернулся 20 января из поездки в китайский город Ухань, где впервые зафиксирован очаг заболевания. 21 января он обратился в больницу с симптомами простуды, а 25 января из-за повышения температуры и боли в мышцах пациент вновь попал в медицинское учреждение. 26 января у него было подтверждено наличие короновируса нового типа. Незадолго до этого 54-летний южнокореец стал третьим пациентом с таким диагнозом. Известно, что он проживает в китайском городе Ухане. В настоящий момент он проходит лечение в больнице Мёнчжи провинции Кёнгидо. 20 января он прибыл в РК. Через два дня мужчина почувствовал озноб, а уже 25 января появился кашель, после чего он обратился в службу поддержки Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. В тот же день пациент был помещён в карантин. К настоящему моменту в РК, зафиксировано 48 человек с соответствующими симптомами. Из них у 47 человек наличие вируса не подтвердилось и они выписаны из карантина.