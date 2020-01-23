ВВП на душу населения РК за прошлый год может превысить 30 тыс. долларов

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В прошлом году ВВП на душу населения РК, по предварительным данным, составил 31.791 доллар, снизившись на 1.555 долларов по сравнению с предыдущим годом. На это указывают представленные 27 января данные министерства планирования и финансов, Банка Кореи, Национального статистического управления. Ранее, в декабре прошлого года, правительство опубликовало прогноз о том, что в 2019 году рост экономики составит 1,2%. Учитывая этот показатель ВВП РК 2019 года, как предполагается, составляет 1 квадриллион 916 трлн 219 млрд вон или 1 трлн 640 млрд долларов. Нынешняя отметка выведена с учётом ВВП 2018 года, среднего курса воны к доллару в 2019 году, а также предположительной численности населения. Снижение показателя фиксируется впервые за четыре года после 2015 года, когда снижение составляло 512 долларов. Это объясняется влиянием таких факторов, как ухудшение ситуации на рынке полупроводников и строительства, усугубление торговых противоречий США и Китая, а также общий спад роста мировой экономики. Напомним, что отметка в 30 тыс. долларов была впервые зафиксирована в 2017 году. Если прогнозы правительства по улучшению роста экономики оправдаются, то это обусловит рост ВВП на душу населения.