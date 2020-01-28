Хон Нам Ги: Правительство РК ускорит реализацию бюджета, связанного с профилактикой короновируса нового типа

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Правительство РК ускорит реализацию бюджета, связанного с профилактикой короновируса нового типа, и приложит усилия для минимизации отрицательного влияния вируса на экономику. Об этом заявил вице-премьер Хон Нам Ги, выступая 28 января на экстренном заседании министров экономического блока. По его словам, в первую очередь внимание уделяется скорейшему освоению бюджетных средств, выделенных на борьбу с вирусом. Около 20 млн долларов пойдут на содержание карантинной системы, проверки и обследования, лечение больных и другие профилактические нужды. В случае нехватки выделенного бюджета будет выделено дополнительно 2 трлн вон или 1 млрд 700 млн долларов,- отметил Хон Нам Ги. Помимо этого, проводится анализ возможного влияния распространения вируса на экономику. Эксперты сходятся во мнении, что такое влияние будет носить ограниченный характер, однако необходимо продолжать контроль за развитием ситуации. Власти учтут опыт, полученный в ходе борьбы с эпидемиями атипичной пневмонии в 2003 году и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015 году.