Президент РК распорядился проверить на наличие короновируса всех побывавших в Ухане

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился провести тщательную проверку всех прибывших из китайского города Уханя на наличие коронавируса. Выступая во вторник на совещании со своими старшими советниками, глава государства призвал принять все возможные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. В тот же день на территории РК был подтверждён четвёртый по счёту случай заболевания. В рамках мер борьбы с вирусом Мун Чжэ Ин распорядился мобилизовать военных врачей и медсестёр, а при необходимости, использовать военные медицинские учреждения. Известно, что в январе в РК из Уханя прибыли 6.400 человек, среди которых китайцы и корейцы. До сих пор проверке подвергались только лица с соответствующими симптомами. Среди не имевших симптомов при въезде впоследствии вирус был обнаружен у двоих. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, медицинские учреждения получили списки всех, кто прибыл в страну из Уханя. В настоящий момент обсуждается метод проведения всеобщей проверки с учётом инкубационного периода. Для начала планируется обследовать 100 человек, которые ранее были исключены из списка объектов проверки в связи с лёгкими симптомами.