РК привлекает американских медицинских туристов

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Национальная организация туризма Кореи принимает меры по привлечению медицинских туристов из США. 27 января ведомство подписало рабочее соглашение о привлечении туристов данной категории с американгской компанией My Medical Choice (ММС). К соглашению присоединились южнокорейская больница Асан, клиника пластической хирургии Хёндэ и медицинский центр Juwon Healthcare. На церемонии присутствовал глава отделения Национальной организации туризма Кореи в Нью-Йорке Ён Сон Чжун и глава ММС, государственный секретарь штата Делавэр Джеффри Буллок. ММС - это компания, которая занимается консультированием по вопросу подбора медицинских учреждений при лечении. Ежегодно она направляет в РК около 3 тыс. пациентов. Между тем, как сообщили в южнокорейской туристической организации, прошлом году количество американских туристов, посетивших РК, впервые превысило 1 млн человек. На этом фоне увеличивается количество медицинских туристов из США. В 2018 году их число составило 42.563 человека - 11,2% от общего потока иностранцев, приехавших в страну в медицинских целях.