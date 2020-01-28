Чартерными рейсами из Уханя будут вывезены до 700 граждан РК

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Правительство РК организовало чартерные рейсы для вывоза из китайского Уханя находящихся там южнокорейских граждан. Желание покинуть город выразили 693 человека. Соответствующее количество заявок было получено консульством по состоянию на 27 января. Вместе с тем, как отметили представители консульства, далеко не все из подавших заявки в действительности воспользуются чартерными самолётами. Это связано с указанием местных властей о запрете на вылет граждан КНР из Уханя, даже если они являются членами семей граждан РК. Кроме того, носители симптомов коронавируса нового типа помещаются в карантин. После уточнения списка пассажиров южнокорейское консульство определит четыре места сбора в городе. Пассажиры будут вывезены на автобусах в аэропорт, а после прибытия в РК помещены в карантин на 14 дней. Ожидается, что ближайший рейс вылетит 30 января.