РК усилила контроль за прибывающими из Китая

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Правительство РК приняло решение с 28 января ужесточить меры контроля за прибывающими в страну из Китая. Отныне пассажиры всех рейсов из китайских аэропортов обязаны предоставить карантинным властям в аэропорту анкету с указанием информации о местах, которые человек посетил в течение последних трёх недель, о наличии симптомов коронавируса, адрес в РК. До сих пор эту процедуру проходили только прибывающие из китайского Уханя и люди с характерными симптомами. Если человек не содействует проведению проверки или сознательно вносит в анкету неверные ответы, он может подвергнуться наказанию в виде штрафа на сумму до 9 тыс. долларов или лишению свободы сроком до одного года. Прямые рейсы из Уханя в РК временно приостановлены. Однако только 28 января из Китая в международный аэропорт Инчхон прибывают 120 самолётов.