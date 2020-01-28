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Обнародован план эвакуации граждан РК из Уханя

Write: 2020-01-28 17:18:23Update: 2020-01-28 18:07:10

Обнародован план эвакуации граждан РК из Уханя

Photo : YONHAP News

30 и 31 января правительство РК направит в Ухань четыре чартерных самолёта для эвакуации южнокорейских граждан. Такое решение было принято 28 января на заседании правительства. Выяснилось, что желание вернуться на родину из Уханя выразили около 700 человек. Назначенная дата эвакуации может быть изменена по итогам консультаций с китайскими властями. Такое решение связано с тем, что правительство Китая недавно запретило въезд и выезд из Уханя в связи с усугублением ситуации вокруг эпидемии коронавируса нового типа. Кроме того, в расчёт берётся ограниченность возможностей местных медицинских учреждений. Все пассажиры чартерных самолётов пройдут предварительную проверку, а после прибытия в РК помещены в карантин. Для карантина, который продлится более 14 дней, планируется использовать образовательные объекты госструктур и другие муниципальные помещения. 
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