Четвёртый по счёту пациент с короновирусом нового типа остаётся в карантине

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Четвёртый по счёту пациент с коронавирусом нового типа, 55-летний южнокореец, вернувшийся из поездки в китайский город Ухань, находится под наблюдением врачей в больнице Сеульского государственного университета. В целях предотвращения распространения вируса больной изолирован в специальном боксе. По словам врачей, температура у больного понизилась, но симптомы пневмонии сохраняются, в связи с чем требуется продолжать наблюдение за его состоянием как минимум в течение недели. В больницах находятся ещё пять человек с симптомами, похожими на симптомы уханьской пневмонии. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время 29 медицинских учреждений в РК готовы к приёму заболевших новым типом короновируса. Первые два заразившихся продолжают лечение, их состояние стабильное. У третьего заразившегося пациента по-прежнему присутствует кашель, температура тела сохраняется в пределах 38 градусов. 116 человек сдали анализ на короновирус, у 97 человек вирус не обнаружен, остальные 15 ждут результатов анализа.