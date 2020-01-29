В РК нет новых случаев коронавируса, 15 человек ожидают результатов анализов

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Органы здравоохранения РК не обнаружили новых случаев коронавируса нового типа. 15 человек ожидают результатов анализов. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, симптомы уханьской пневмонии выявлены у 112 человек, у 97 наличие вируса не подтвердилось. По состоянию на середину дня среды, подтверждены четыре случая заражения. При этом в двух случаях на момент прибытия в РК из Китая не было никаких симптомов заражения. Первый случай был зарегистрирован 20 января, остальные – 24,26 и 27 января. Медики наблюдают за людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированными. В аэропортах установлены контрольно-пропускные пункты для проверки прибывающих пассажиров на наличие признаков заболевания. По состоянию на утро среды, Китай подтвердил 5.974 случая заболевания. Общее число заражённых во всём мире составило 6.052 человека. Наличие вируса подтверждено на Тайване, в Японии, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Макао, Гонконге, Франции, Германии, Австралии, Канаде и США.