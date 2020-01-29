В прошлом году в РК отмечен самый низкий с 1972 года уровень внутренней миграции

Photo : YONHAP News

В прошлом году в РК отмечен самый низкий за 47 лет показатель внутренней миграции. По данным Национального статистического управления, коэффициент миграции, рассчитываемый из соотношения количества переезжающих на 100 человек, составил 13,8%. Отметка сократилась на 0,4% в годовом исчислении. До этого самый низкий показатель фиксировался в 1972 году – 11%. Коэффициент меняющих место жительства в пределах города или провинции составил 9,2%, а уезжающих в другие города и провинции - 4,6%. Оба показателя сократились. Пик внутренней миграции приходился на 1975 год – 25,5%. После этого началась тенденция к снижению. В управлении считают, что подобная ситуация связана со старением общества, из-за которого сокращается количество людей в возрасте от 20 до 39 лет, которые наиболее активно меняют место жительства. Кроме того, сказывается замедление темпов роста экономики. Для сравнения: в прошлом году в США коэффициент миграции составил 9,4%, в Японии - 3,9%. Между тем, чистый приток населения зафиксирован в столичном регионе и в центральных районах страны. В провинциях Кёнсандо и Чолладо наблюдается чистый отток.