Эвакуация южнокорейских граждан из Уханя откладывается

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В график вылетов чартерных самолётов, которыми планировалось доставить южнокорейских граждан на родину из китайского города Ухань, эпицентра нового коронавируса, внесены изменения. Ранее планировалось направить в Китай 30 и 31 января по два самолёта. Однако, как сообщил представитель министерства иностранных дел РК, 30 января может быть отправлен лишь один самолёт, который доставит на родину около 300 человек. Точное время вылета неизвестно. Дальнейшие планы эвакуации будут обсуждаться с китайскими властями. В ночь на 30 января генеральное консульство РК в Ухане уведомило южнокорейских граждан об изменении графика эвакуации, попросив подождать новых сообщений. Из Уханя планируется эвакуировать в общей сложности около 700 южнокорейцев. По данным источников, китайские власти неоднократно меняли графики эвакуации из Уханя граждан других стран. В частности, они не разрешили Японии отправить в один день два самолёта, несколько раз меняли график эвакуации граждан США. 29 января правительство РК приняло решение организовать 14-дневный карантин для эвакуированных из Китая в городах Чинчхоне провинции Чхунчхон-Пукто и Асане провинции Чхунчхон-Намдо. Для их размещения будут использованы здания учебных центров для госслужащих.